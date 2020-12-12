Пандемия накрыла Антониево-Сийский монастырь

Популярное место паломничества и религиозного туризма вынужденно закрыло свои двери для посетителей.
Причины объясняются на монастырском интернет-сайте:
- Дорогие друзья Антониево-Сийской обители, обращаемся к вам с важной информацией: с 17 января монастырь закрыт на карантин. Пандемия не обошла стороной и нас, среди насельников есть заболевшие COVID-19. В связи с этим мы вынуждены закрыть монастырь для посещений.
Ограничительные меры приносят дискомфорт паломникам, но сейчас наша общая безопасность стоит во главе угла. Братия монастыря приносит извинения за возможные неудобства.
Обитель оказалась в очень сложной ситуации. Поэтому сердечно просим вашей помощи. Молитвенное служение не прекращается, богослужения совершаются ежедневно, как и прежде. Вы можете заказать требы и перечислить пожертвования на счет монастыря.
С благодарностью и молитвою о вас, братия монастыря. Спаси вас Господи и Матерь Божия! Преподобные отцы наши Антоний и Феодосий Сийские, молите Бога о нас!
Заказать требы можно по телефонам: 89523099043 и 89992501419.
Перечислить пожертвования возможно на расчетный счет монастыря, банковскую карту наместника или через приложение Сбербанк Онлайн.
Карта Сбербанка 4817 7602 9334 6718. Получатель Федор Валерьевич Н.