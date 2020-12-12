264 новых случаев заражения COVID в Архангельской области

По сводке регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье подхватили коронавирус 264 северянина.
А именно:
- 72 — в Северодвинске (33 — на градообразующих предприятиях);
- 47 — в Архангельске;
- 28 — в Устьянском районе;
- по 21 новому случаю — в Новодвинске и Холмогорском районе;
- девять в Котласе и пять в Котласском районе;
- по 13 — в Мирном и Вилегодском районе;
- восемь — в Плесецком районе;
- семь — в Вельском районе;
- шесть — в Ленском районе;
- пять — в Коношском районе;
- четыре — в Мезенском районе;
- два — в Приморском районе;
- по одному — в Виноградовском, Лешуконском и Онежском районах.
Выздоровели 462.