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264 новых случаев заражения COVID в Архангельской области

По сводке регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье подхватили коронавирус 264 северянина.

А именно:

  • 72 — в Северодвинске (33 — на градообразующих предприятиях);
  • 47 — в Архангельске;
  • 28 — в Устьянском районе;
  • по 21 новому случаю — в Новодвинске и Холмогорском районе;
  • девять в Котласе и пять в Котласском районе;
  • по 13 — в Мирном и Вилегодском районе;
  • восемь — в Плесецком районе;
  • семь — в Вельском районе;
  • шесть — в Ленском районе;
  • пять — в Коношском районе;
  • четыре — в Мезенском районе;
  • два — в Приморском районе;
  • по одному — в Виноградовском, Лешуконском и Онежском районах.

Выздоровели 462.

17 январь 14:39 | : Будни

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