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Ковид довел? Москвичи и петербуржцы выбирают для отдыха Архангельскую область

МТС проанализировала обезличенные данные мобильного трафика и выяснила, как прошли каникулы в Поморье, где отдыхали жители региона, и гости из каких городов предпочли провести праздники в Архангельской области.

 

Анализ больших данных показал, что провести каникулы за пределами Архангельской области предпочли чуть более 15% жителей. При этом больше половины отправившихся отдыхать за пределы региона (57%) предпочли посетить Крымский полуостров, на втором месте в списке популярных направлений оказался Краснодарский край (23%). Третью строчку заняли путешествия в соседние регионы: в Мурманскую и Вологодскую области, а также в Республику Коми отправились в общей сложности 17% туристов из Архангельской области. 2% путешественников предпочли любоваться красотами Поволжья. Замыкает топ-5 Калининградская область.

 

При этом, несмотря на действующие в регионе ограничения, Архангельская область тоже привлекала путешественников из других регионов. 28% гостей приехали в Поморье из столицы. Петербуржцами оказались 23% путешественников. Третье место, по 14%, среди любителей северных красот поделили нижегородцы и туристы из Коми. 6% гостей приехали из Свердловской области. На пятом месте оказались гости из Краснодара и соседи — туристы из Мурманской области.

 

В каникулы рост интернет-трафика в сети МТС составил почти 40% по сравнению с прошлым годом, при этом более 80% данных абоненты передали по сети LTE, масштабную модернизацию которой компания завершила в конце прошлого года.

 

Количество звонков только в новогоднюю ночь по сравнению с прошлым годом выросло более чем на четверть. В то же время число голосовых вызовов с помощью технологии VoLTE, благодаря практически повсеместному внедрению её на сети в Поморье, увеличилось более чем в 5 раз. Не отставали и пользователи фиксированного интернета — пользователи домашних сервисов МТС в Мирном, Коряжме и Котласе сгенерировали на треть больше трафика, чем в прошлогодние каникулы.

 

Поздравления в Поморье чаще всего отправляли через WhatsApp, объем переданных данных по сравнению с каникулами 2020 года вырос в мессенджере более чем на треть. Самой популярной на каникулах социальной сетью стала ВКонтакте, её пользователи сгенерировали на четверть больше трафика, чем в прошлом году. Самым востребованным видеосервисом остался YouTube, который показал рост более чем в 40% по отношению к 1-10 января 2020 года.

 

«Из-за действующих ограничений многие жители Поморья предпочли провести отпуска в регионе. В то же время тысячи туристов из разных уголков России выбрали Архангельскую область как место встречи Нового года. Это все привело к тому, что нагрузка на нашу сеть кратно возросла. Однако мы постоянно совершенствуем технологии передачи данных, развиваем сеть и увеличиваем скорость мобильного и фиксированного интернета. Это касается не только густонаселенных спальных районов крупных городов, где концентрируется большее количество активных пользователей, но и популярных туристических мест. Поэтому как жители, так и гости нашего региона могли с комфортом пользоваться привычными интернет-сервисами», — рассказывает директор филиала МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

16 январь 08:22 | : Будни

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