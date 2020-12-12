Заболеваемость COVID в Архангельской области снова растет

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье заразились коронавирусом еще 273 северянина.
Среди них:
- 72 архангелогородца;
- 61 северодвинец (восемь из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 15 жителей Котласа и Котласского района (11 и 4 случая соответственно);
- по 12 новых случаев выявлено в Каргопольском и Пинежском районах;
- по 10 — в Коношском, Мезенском и Няндомском районах;
- 9 — в Онежском;
- по 7 — в Устьянском и Холмогорском районах;
- по 6 — в Вельском, Верхнетоемском, Красноборском, Ленском и Плесецком районах;
- по 5 — в Вилегодском и Приморском;
- по 4 — в Новодвинске и Виноградовском районе.
Выздоровели 468 человек.