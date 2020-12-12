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Заболеваемость COVID в Архангельской области снова растет

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье заразились коронавирусом еще 273 северянина.

Среди них:

  • 72 архангелогородца; 
  • 61 северодвинец (восемь из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 15 жителей Котласа и Котласского района (11 и 4 случая соответственно); 
  • по 12 новых случаев выявлено в Каргопольском и Пинежском районах; 
  • по 10 — в Коношском, Мезенском и Няндомском районах; 
  • 9 — в Онежском; 
  • по 7 — в Устьянском и Холмогорском районах; 
  • по 6 — в Вельском, Верхнетоемском, Красноборском, Ленском и Плесецком районах; 
  • по 5 — в Вилегодском и Приморском; 
  • по 4 — в Новодвинске и Виноградовском районе.

Выздоровели 468 человек.

15 январь 13:06 | : Будни

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