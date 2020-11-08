Не везет так не везет – в Архангельской области прибавилось еще 258 коронавирусных

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 497 человек (всего с начала пандемии 41 275), в то же время были выявлены 258 новых случаев инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 65 архангелогородцев;
- 62 северодвинца (трое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 38 жителей Котласа и Котласского района (27 и 11 случаев соответственно);
- 16 жителей Коношского района;
- по 13 новых случаев выявлено в Каргопольском, Няндомском и Онежском районах;
- по 7 — в Плесецком и Холмогорском районах;
- по 6 — в Мирном, Плесецком и Устьянском районах;
- 3 — в Новодвинске;
- 2 — в Лешуконском районе;
- 1 — в Ленском районе.