Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не везет так не везет – в Архангельской области прибавилось еще 258 коронавирусных

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 497 человек (всего с начала пандемии 41 275), в то же время были выявлены 258 новых случаев инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 65 архангелогородцев; 
  • 62 северодвинца (трое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 38 жителей Котласа и Котласского района (27 и 11 случаев соответственно); 
  • 16 жителей Коношского района; 
  • по 13 новых случаев выявлено в Каргопольском, Няндомском и Онежском районах; 
  • по 7 — в Плесецком и Холмогорском районах; 
  • по 6 — в Мирном, Плесецком и Устьянском районах; 
  • 3 — в Новодвинске; 
  • 2 — в Лешуконском районе; 
  • 1 — в Ленском районе.

 

14 январь 12:38 | : Будни

Главные новости


Архангельск новогодний: ложка дегтя у здания АОСД
"Для чего пришел на землю Спаситель?". Рождественское слово митрополита Корнилия

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (108)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20