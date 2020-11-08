В Антониево-Сийском монастыре отменили крещенские купания

В Антониево-Сийском монастыре не будет организовано купание в проруби на праздник Крещения Господня.
«Это рекомендация санитарных служб, — сообщили в обители. — Все желающие смогут набрать освященную воду из Большого Михайловского озера. Понимаем, что ограничительные меры приносят дискомфорт паломникам, но сейчас наша общая безопасность стоит во главе угла. Братия монастыря приносит извинения за возможные неудобства. А еще мы сердечно благодарим всех, кто в это сложное время посещает нас, помогает Сийской святыне. Монастырь открыт для гостей, которых ждем небольшими группами».