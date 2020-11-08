Ради учеников 22-й школы автобус №11 возвращается на старый маршрут

Чтобы у учащихся школы №22, которая закрыта на ремонт после инцидента с потолком, была возможность добраться на общественном транспорте до школ в привокзальном микрорайоне, с 11 января меняется схема движения автобусного маршрута №11.
С первого рабочего дня нового года автобус будет двигаться по схеме, которая действовала до изменения в августе 2019 года. Маршрут №11 остается кольцевым: пр. Троицкий – ул. Воскресенская – ул. Тимме – ул. Урицкого – Набережная Северной Двины – пр. Троицкий.
- В два раза увеличится количество единиц транспорта на маршруте №11. Здесь будет работать четыре автобуса. Интервал движения составит 7-8 минут, - сообщил начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.