Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ради учеников 22-й школы автобус №11 возвращается на старый маршрут

Чтобы у учащихся школы №22, которая закрыта на ремонт после инцидента с потолком, была возможность добраться на общественном транспорте до школ в привокзальном микрорайоне, с 11 января меняется схема движения автобусного маршрута №11.

 С первого рабочего дня нового года автобус будет двигаться по схеме, которая действовала до изменения в августе 2019 года. Маршрут №11 остается кольцевым: пр. Троицкий – ул. Воскресенская – ул. Тимме – ул. Урицкого – Набережная Северной Двины – пр. Троицкий.

 - В два раза увеличится количество единиц транспорта на маршруте №11. Здесь будет работать четыре автобуса. Интервал движения составит 7-8 минут, - сообщил начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

 

10 январь 15:51 | : Будни

Главные новости


Как отмечают Рождество. Традиции и угощение
Лешуконские коммунисты заявили о выходе из КПРФ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (56)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20