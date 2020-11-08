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Бабушки-хоккеистки из Архангельской области мечтают сыграть с Путиным

О бабушках-хоккеистках из Устьянского района мы уже писали весной этого года.

Игрокам в команде «Устьяночка» от 52 до 80 лет. Большинство встали на коньки в весьма преклонном возрасте. Номера на форме у каждой индивидуальные и меняются каждый год. По ним легко можно определить биологический возраст игрока.

Тренирует команду 12-кратная чемпионка России по женскому хоккею Мария Онолбаева. Финансовая и организационная поддержка от Владимира Буторина («УЛК»).

В планах у отважных бабушек – сыграть на Красной площади в Москве против президента. Такая встреча могла состоятся еще в прошлом году, но отложилась из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, игроки «Устьяночки» приглашены в шоу «Минута славы», что выходит на Первом канале ЦТ.

Кстати, есть мнение, что команда устьянских бабушек единственная в своем роде в мире…

 

10 январь 08:19 | : Будни

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