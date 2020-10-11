Коронавирус здесь: больше ста заболевших за сутки в Архангельске

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 332 человека. Общее число подтвержденных случаев составило 45 991.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлен 241 новый случай COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 104 архангелогородца;
- 69 жителей Северодвинска (12 из которых — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 25 жителей Котласа и Котласского района (22 и 3 случая соответственно);
- 17 новых случаев выявлено в Ленском районе;
- 11 — в Няндомском;
- 3 — в Онежском районе;
- по 2 — в Новодвинске, а также в Вельском, Лешуконском, Приморском и Устьянском районах;
- по 1 — в Холмогорском и Виноградовском районах.