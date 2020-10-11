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Коронавирус здесь: больше ста заболевших за сутки в Архангельске

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 332 человека. Общее число подтвержденных случаев составило 45 991.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлен 241 новый случай COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 104 архангелогородца; 
  • 69 жителей Северодвинска (12 из которых — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 25 жителей Котласа и Котласского района (22 и 3 случая соответственно); 
  • 17 новых случаев выявлено в Ленском районе; 
  • 11 — в Няндомском; 
  • 3 — в Онежском районе; 
  • по 2 — в Новодвинске, а также в Вельском, Лешуконском, Приморском и Устьянском районах; 
  • по 1 — в Холмогорском и Виноградовском районах.
09 январь 14:11 | : Будни

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