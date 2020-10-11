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Пижамы и пр. Какие новогодние подарки мечтают вернуть в магазин россияне

Новогодними подарками не довольны 16% россиян, почти треть из них хотела бы иметь возможность вернуть полученное в магазин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, которым дарили подарки на Новый год.

Россиян, довольных новогодними подарками, большинство — 84%: почти каждый второй (49%) однозначно доволен, 35% скорее довольны. Судя по комментариям опрошенных, мужчины чаще всего радовались девайсам и подарочным сертификатам, женщины — золоту и парфюму. Молодежь довольна подарками в денежном эквиваленте, старшее поколение — билетами в театр и путевками в санаторий.

7% опрошенных отметили, что им однозначно не понравились их подарки, еще 9% скорее не довольны полученным. Мужчины чаще критиковали новогодние подарки: однозначно и скорее недовольных среди них 19%, в то время как среди женщин — всего 12%. Больше всего же не довольных подарками — среди россиян в возрасте 25—34 лет (20%).

Несовпадение вкусов: ненужными подарками чаще всего называли рубашки, пижамы, постельное белье и конфеты, однако те же вещи есть и в списках подарков, которыми другие респонденты остались довольны.

На вопрос о судьбе подарков, которые не понравились, 34% россиян ответили, что оставят их себе в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. Каждый десятый передарит ненужную вещь. 6% выбросят подарок. Еще 6% передадут его на благотворительные цели. 4% обещают вернуть дарителю.

31% россиян хотел бы по западной традиции вернуть в магазин ненужные подарки.

07 январь 10:52 | : Будни

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