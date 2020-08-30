Коронавирус в Поморье за сутки: заболевших все меньше, поправившихся все больше

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 607 человек. А всего с начала пандемии вылечились 38358 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
Общее число подтверждённых случаев заболевания в Поморье составило 45 038.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 74 архангелогородца;
- 72 жителя Северодвинска (в том числе 21 сотрудник предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 21 житель Котласа и Котласского района (17 и 4 случая соответственно);
- 20 новых случаев выявлено в Каргопольском районе;
- 12 — в Плесецком; 11 — в Вельском;
- 10 — в Коношском;
- по 7 — в Верхнетоемском и Лешуконском районах;
- 3 — в Холмогорском;
- по 2 — в Устьянском и Онежском;
- по 1 — в Приморском районе и Новодвинске.