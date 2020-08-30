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Коронавирус в Поморье за сутки: заболевших все меньше, поправившихся все больше

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 607 человек. А всего с начала пандемии вылечились 38358 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

Общее число подтверждённых случаев заболевания в Поморье составило 45 038.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 74 архангелогородца; 
  • 72 жителя Северодвинска (в том числе 21 сотрудник предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 21 житель Котласа и Котласского района (17 и 4 случая соответственно); 
  • 20 новых случаев выявлено в Каргопольском районе; 
  • 12 — в Плесецком; 11 — в Вельском; 
  • 10 — в Коношском; 
  • по 7 — в Верхнетоемском и Лешуконском районах; 
  • 3 — в Холмогорском; 
  • по 2 — в Устьянском и Онежском; 
  • по 1 — в Приморском районе и Новодвинске.

 

05 январь 15:30 | : Будни

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