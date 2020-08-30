Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области при приеме на работу могут поинтересоваться сексуальной ориентацией

. Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей ряда российских регионов, в том числе Архангельской области и выяснила, какие самые необычные вопросы им задавали на собеседованиях в ушедшем 2020 году.

82% опрошенных и в том числе жителей Архангельской области заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% против 78%). О знаке зодиака спрашивали 9% соискателей, причем чаще всего этот вопрос адресовали соискателям из сферы «Управление персоналом». Вопросы про внешность получали 7% опрошенных жителей Архангельска и чаще всего из сферы «Искусство и масс-медиа». Сексуальной ориентацией интересовались у 3% респондентов, а политическими взглядами — у 7%.

Больше половины опрошенных заявили, что были приняты на работу после таких вопросов на собеседовании: выше всего эта доля в производственной сфере (63%), не принимали на работу чаще всего соискателей из сферы «Строительство, недвижимость» (37%). Еще 15% утверждают, что им сделали оффер (предложение о работе), но они его не приняли, ещё 8% сказали, что оффера не получили, но даже в случае получения они бы его не приняли после собеседований с такими вопросами.

Треть опрошенных точно уверены, что ответы на подобные вопросы повлияли на итоговый результат собеседования. При этом 47% не согласны с таким мнением и думают, что их ответы на необычные вопросы не повлияли на итоги собеседования. 

79% респондентов считают, что задавать вопрос о семейном положении на собеседовании вполне приемлемо. Не согласны с ними 15% опрошенных соискателей. Каждый третий в Архангельске согласился с тем, что приемлемо задавать вопрос о знаке зодиака, ещё 22% не против вопросов о внешности кандидата. Заметны различия между ответами мужчин и женщин: первые чаще считают приемлемыми вопросы о семейном положении, знаках зодиака и внешности. Женщинам не нравится, когда задают вопросы на собеседовании о сексуальной ориентации, политических взглядах и внешности.

Больше всего представителей из сфер «Высший менеджмент», «Безопасность», «Производство», «Юристы», «Строительство и недвижимость», «Транспорт и логистика», «Продажи» и «Административный персонал» раздражает, когда их спрашивают именно про семейное положение. Работники из медицинской сферы, сферы искусства и управление персоналом спокойней всего относятся к вопросам, связанным с сексуальной ориентацией.

Для большинства опрошенных соискателей не так уж важны перечисленные качества в собственных коллегах. О важности семейного положения заявили лишь 18% респондентов, о знаке зодиака — 4%, о внешности — 16%, о сексуальной ориентации — 14%, о политических взглядах — 7%. Интересно, что для почти каждого четвертого мужчины важна сексуальная ориентация коллег (а в сфере безопасности это важно почти для каждого третьего). Политические взгляды коллег важны для 16% маркетологов, принявших участие в опросе, а вопросы внешности коллег беспокоят 28% топ-менеджеров. Знак зодиака коллег чаще всего важен для представителей медико-фармакологической сферы: этот вариант среди них выбрали 13%.

05 январь 07:53 | : Будни

Главные новости


«Я стою у ресторана», часть 15. Вкусный и ближний Восток - кулинарные путешествия по миру (совместный проект с Ириной Скалиной) + новогодние рецепты
Год как год… могло быть хуже. Провожая Крысу

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (20)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20