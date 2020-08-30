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Архангельские активисты ОНФ поздравили с Новым годом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В преддверии новогодних праздников активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках акции «Новогоднее чудо» организовали поздравления для ребят Новодвинского дома-интерната и Архангельского центра помощи детям «Лучик».

Дети с особенностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, как никто нуждаются во внимании и заботе со стороны взрослых. В новодвинском социальном учреждении проживают 250 детей. Активисты ОНФ не первый год навещают их и проводят различные мероприятия. Пандемия, к сожалению, не позволила сделать новогодние представления массовыми, пришлось отказаться от привычного праздника вокруг елки.

Общественники вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пришли в гости в группы, в которых проживают ребята, организовали новогодние викторины, читали стихи, угадывали сказочных персонажей, а затем каждый маленький воспитанник получил сладкий новогодний подарок.

«Приближается Новый год – сказочный праздник для всех детей. Никто из воспитанников социальных учреждений не должен остаться без подарка – это принципиальная позиция активистов ОНФ. А вообще мы заметили, что детей окружают замечательные люди – наставники, учителя и воспитатели, но каждый ребенок все равно мечтает о семье и здоровье», – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов.

Тепло встретили общественников и в Центре помощи детям «Лучик». В центре находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила провести с детьми концертную программу. Поэтому активисты ОНФ ограничились только вручением сладких подарков, спортивного инвентаря и канцелярских принадлежностей.

Общественники также решили поздравить детей, которые примут участие в традиционной новогодней лыжной гонке в городе Новодвинске. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров лично вручит подарки юным спортсменам.

Акция «Новогоднее чудо» проводится Народным фронтом несколько лет подряд. В ее рамках представители ОНФ во всех регионах России устраивают новогодний праздник детям и взрослым, находящимся в трудной жизненной ситуации или имеющим ограниченные возможности здоровья.  

05 январь 07:17 | : Будни

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