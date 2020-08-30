Ушел из жизни легендарный хоккеист «Водника»

Выдающийся спортсмен Николай Парфенов, связавший всю жизнь с Архангельском, скончался на 84-м году жизни.
Николай Дмитриевич родился 19 января 1937 года. Защищал честь Архангельска в команде «Водник» по хоккею с мячом с 1956 по 1972 годы, сыграл 237 матчей, был капитаном команды. Играя в хоккей с мячом, одновременно работал и старшим механиком на судах Северного морского пароходства. Входит в состав символической команды «Водник» всех времен.
Прославленный полузащитник внес большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Архангельске и Архангельской области.
В период выступления за «Водник» он создал на общественных началах уличную детскую команду, неоднократно становившуюся победителем городских и областных соревнований на призы клуба «Кожаный мяч». За плодотворную работу с детьми неоднократно отмечался спорткомитетами города и области. В 1996 году Николай Парфенов создал и возглавил фонд ветеранов хоккейной команды «Водник».
Глава Архангельска Дмитрий Морев и администрация города выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.
Похороны Николая Дмитриевича Парфёнова состоятся 6 января. О месте и времени будет сообщено дополнительно.