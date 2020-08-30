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Ушел из жизни легендарный хоккеист «Водника»

Выдающийся спортсмен Николай Парфенов, связавший всю жизнь с Архангельском, скончался на 84-м году жизни. 

 

Николай Дмитриевич родился 19 января 1937 года. Защищал честь Архангельска в команде «Водник» по хоккею с мячом с 1956 по 1972 годы, сыграл 237 матчей, был капитаном команды. Играя в хоккей с мячом, одновременно работал и старшим механиком на судах Северного морского пароходства. Входит в состав символической команды «Водник» всех времен.

 

Прославленный полузащитник внес большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Архангельске и Архангельской области. 

В период выступления за «Водник» он создал на общественных началах уличную детскую команду, неоднократно становившуюся победителем городских и областных соревнований на призы клуба «Кожаный мяч». За плодотворную работу с детьми неоднократно отмечался спорткомитетами города и области. В 1996 году Николай Парфенов создал и возглавил фонд ветеранов хоккейной команды «Водник». 

 

Глава Архангельска Дмитрий Морев и администрация города выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.

 

Похороны Николая Дмитриевича Парфёнова состоятся 6 января. О месте и времени будет сообщено дополнительно.

 

04 январь 13:40 | : Будни

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