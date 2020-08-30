Похмелье – штука тонкая. Неполезные советы

Вот и наступило 3 января… сложный день для организма любого потребляющего человека.
По личному опыту могу сказать – первое-второе пролетают на душевном подъеме как продолжение новогодней ночи в ожидании чуда. Именно на третий день, как правило, наступает осознание бренности всего сущего – голова тяжелая, во рту бяка, члены вялые, желудок требует сам чего не знает. О душе отдельный разговор…
Я читал о людях, кто уже первого утром бодро встает на лыжи. Читал… но лично таких не знаю, а круг общения в моем возрасте не меняется. Поэтому пишу для тех, кто в теме.
Говорят, лучшее средство от похмелья – не пить вообще. Опустим за ненадобностью, ибо поздно. Остановимся на варианте, когда все уже случилось и с этим нужно что-то делать.
Итак. Начнем с того, как правильно подходить к бурному (а каким еще бывает новогоднее?!) застолью. Помочь уже не поможет, но укрепит духовно:
- Не пейте спиртное натощак: так оно мгновенно проникает в кровь. Это приводит к быстрому опьянению. Спиртное, которое употребляют на голодный желудок диабетики, может быть опасно для жизни: увеличивается выработка инсулина в крови.
- Систематическое распитие спиртных напитков без закуски ведет к алкоголизму, проблемам с желудком и пищеварительной системой. Если у вас запланировано застолье, за 1 час до него следует плотно поесть белковую и жирную пищу.
- Необходимо закусывать алкоголь жирной пищей или сладкими блюдами во время застолья – это замедлит процесс его всасывания. Некоторым помогает кусочек сливочного масла перед первой рюмкой.
- Крепкие напитки стоит запивать большим количеством жидкости – для сохранения баланса электролитов. Хорошим вариантом будет употребление минеральной воды.
- Не употребляйте некачественный алкоголь. Дешевые спиртные напитки проходят недостаточную степень очистки и содержат сивушные масла, поэтому похмелье наутро может стать очень жестоким и мучительным.
- При застолье рекомендуется чередовать распитие алкоголя с танцами и движением: так организму будет легче переработать спиртное.
- После бурной вечеринки необходимо проспаться: организм должен набраться сил и восстановиться.
- Избегайте сигарет. Курение в сочетании со спиртом губительно влияет на состояние мозга и снабжение его кислородом. Если же невмоготу, делайте это на свежем морозном воздухе. Заодно сократите частоту курения… из-за стола так неохота вылезать.
- Не смешивайте алкогольные напитки. По крайней мере, придерживайтесь принципа «повышая градус».
- За 2-3 часа до принятия спиртного выпейте аскорбиновую кислоту, таблетку Карсила или Эссенциале – это поможет вашей печени.
- Чтобы избежать с утра головной боли, избегайте потреблять в промышленные объемах красное вино даже в качестве единственного напитка. Оно содержит терамин, вызывающий тот самый болевой эффект.
Теперь переходим к народным средствам, традиционно применяемым от похмельного синдрома:
- Самым популярным народным способом является питье огуречного или капустного рассола, или томатного сока. Рассол приведет в норму водно-солевой баланс, за счет содержания натрия и калия.
- Кисломолочные продукты – ряженка, кефир, йогурт способствуют выведению токсических веществ, избавят от тошноты, восстановят нарушенную микрофлору кишечника.
- Если болит голова с похмелья, можно выпить сок из фруктов: яблочный, апельсиновый, гранатовый и другие. Фруктоза нейтрализует действие алкогольных веществ. Кроме того, арбузный и клубничный соки являются хорошими мочегонными средствами.
- Сладкое способно улучшить общее состояние при похмельном синдроме. Мед – лучшее средство, содержащее глюкозу.
- Свежий воздух обогатит клетки и мозг кислородом.
- При боли рекомендуют спать. Сон – лучшее лекарство.
- Лед на голову поможет сузить кровеносные сосуды и уменьшить спазмы.
- Травяные настои обладают мочегонным действием и распределят жидкость в органах. Настой ромашки, зеленый, мятный или лимонный чай нейтрализуют действие спирта. В некоторых случаях помогут мятные леденцы или жвачка с мятой. Хорошо тонизирует отвар из шиповника, зверобоя, пустырника и меда.
- Баня или сауна восстановят распределение жидкости в организме. Однако людям со слабым сердцем и высоким артериальным давлением такие процедуры противопоказаны.
- Кофе, какао, кока-кола действуют возбуждающе и придают энергию. Однако эти напитки помогают не всем: они могут оказать прямо противоположное действие, спровоцировать ухудшение состояния и вызвать рвоту. Хотя… хороший проблев после этого дела никому не повредит.
- Выпитое натощак сырое яйцо может привести в чувство. Яйца содержат аминокислоты и вещества, уничтожающие алкогольные токсины.
- Справляется с похмельным синдромом и сода: она приводит в норму кислотно-щелочной баланс. На стакан воды добавляют 1 ч. ложку соды и выпивают маленькими глотками. Можно добавить в напиток лимонную кислоту.
Предлагаю вашему вниманию три рецепта еще бабушкиных «похмельных коктейлей»:
А теперь глубоко личное. Автор этих строк традиционно борется с алкогольными последствиями горячей жидкой пищей, сопровождаемой двумя (не более!) рюмками холодной водки и крепким сном с обязательной кружкой клюквенного морса у изголовья кровати.
Это могут быть щи из квашеной капусты (лучше «петровские», где мясо сочетается с наваром из сушеных грибов), солянка, рассольник, борщ… короче, на кислой основе.
Или кавказский вариант острого жирного супа – хаш, харчо, лагман, бозбаш, чихиртма.
В последние годы достойное место в русском похмельном меню занял юго-восточный там-ям во всех своих многочисленных вариациях.
Но есть у меня и личное изобретение, проверенное в деле еще в начале 80-х. Называется сие «Похмельное хлебово». Публикую рецепт не впервые… и каждый раз душа радуется:
Все мясные остатки: нарезка, копчености, остатки сациви, остов курицы и т.д. мелко режутся, разбираются на составные части и заливаются кипятком. Когда закипит, останки студня, холодца и мясного заливного отправляются в кастрюлю и варятся полчаса. Оставшиеся от гульбища соления и овощные мариновонности мелко режутся (маринованные помидоры протираются через дуршлаг), и, вместе с грибами всех видов и форм приготовления, отправляются туда же еще на полчасика. Если хватит душевных сил, можно поджарить и лук с морковкой. За десять минут до готовности влить остатки томатного соуса и разнокалиберную россыпь маслин и оливок. Сбалансировать вкус остатками овощных рассолов и маринадов. В тарелки класть дольки засохшего на блюдах лимона, сметану или майонез.
Не болейте, выздоравливайте! Еще раз с Новым Годом!