Российский новогодний туризм – куда нельзя, но очень хочется

Когда нельзя — очень хочется. В условиях коронавирусных ограничений каждый десятый россиянин утверждает, что провел бы новогодние праздники за границей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, которые не будут работать в январские каникулы.
Если бы не пандемия, дома сидели бы только 34%. По 11% респондентов отправились бы на дачу или в поездку по стране. 9% провели бы большую часть каникул в гостях.
Каждый десятый утверждает, что отправился бы в путешествие за границу. А среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых вообще 17%. В обычные времена за границу собирались максимум 3—4% россиян, которые не работают в период каникул. Январские направления, по которым россияне больше всего тоскуют в пандемию, — Италия, Финляндия, Чехия, Таиланд и Германия.