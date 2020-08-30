Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Российский новогодний туризм – куда нельзя, но очень хочется

Когда нельзя — очень хочется. В условиях коронавирусных ограничений каждый десятый россиянин утверждает, что провел бы новогодние праздники за границей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, которые не будут работать в январские каникулы.

Если бы не пандемия, дома сидели бы только 34%. По 11% респондентов отправились бы на дачу или в поездку по стране. 9% провели бы большую часть каникул в гостях.

Каждый десятый утверждает, что отправился бы в путешествие за границу. А среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых вообще 17%. В обычные времена за границу собирались максимум 3—4% россиян, которые не работают в период каникул. Январские направления, по которым россияне больше всего тоскуют в пандемию, — Италия, Финляндия, Чехия, Таиланд и Германия.

03 январь 08:29 | : Будни

Главные новости


Андрей Поташев: Альянс ВЭБ.РФ и «Росводоканала» даст толчок к развитию инфраструктуры Поморья
«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (9)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20