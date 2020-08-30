Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В первый день нового года заболеваемость COVID в Поморье резко упала

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 274 человека. А всего с начала пандемии вылечились 37 152 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 229 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе. Впрочем, наблюдатели склонны отнести такое резкое, ничем не предвещавшее падение суточной заболеваемости к «к погрешности праздничных дней».

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

72 архангелогородца;

64 жителя г. Северодвинска;

25 новых случаев выявлено в г. Котласе и Котласском районе (20 и 5 случаев соответственно);

20 – в г. Коряжме;

14 – в Коношском районе;

по 8 – в Плесецком и Холмогорском районах;

по 6 – в Устьянском районе и г. Новодвинске;

2 – в Каргопольском районе;

по 1 – в Вельском, Красноборском, Приморском р-нах, и г. Мирном.

02 январь 15:00 | : Будни

Главные новости


Андрей Поташев: Альянс ВЭБ.РФ и «Росводоканала» даст толчок к развитию инфраструктуры Поморья
«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (6)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20