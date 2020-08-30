В первый день нового года заболеваемость COVID в Поморье резко упала

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 274 человека. А всего с начала пандемии вылечились 37 152 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 229 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе. Впрочем, наблюдатели склонны отнести такое резкое, ничем не предвещавшее падение суточной заболеваемости к «к погрешности праздничных дней».
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
72 архангелогородца;
64 жителя г. Северодвинска;
25 новых случаев выявлено в г. Котласе и Котласском районе (20 и 5 случаев соответственно);
20 – в г. Коряжме;
14 – в Коношском районе;
по 8 – в Плесецком и Холмогорском районах;
по 6 – в Устьянском районе и г. Новодвинске;
2 – в Каргопольском районе;
по 1 – в Вельском, Красноборском, Приморском р-нах, и г. Мирном.