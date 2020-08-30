COVID вернулся на северодвинскую оборонку – 60 заболевших за сутки

В последние сутки 2020 года в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 443 человека. А всего с начала пандемии вылечились 36878 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлен 341 новый случай COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
163 архангелогородца;
86 жителей г. Северодвинска (60 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
55 – в г. Котласе и Котласском районе (47 и 8 случаев соответственно);
14 – в г. Коряжме;
5 – в Устьянском районе;
4 – в Плесецком районе;
3 – в Красноборском районе;
по 2 – в Вельском, Каргопольском районах и г. Новодвинске;
по 1 – в Верхнетоемском, Вилегодском, Ленском, Приморском и Холмогорском р-нах.