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COVID вернулся на северодвинскую оборонку – 60 заболевших за сутки

В последние сутки 2020 года в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 443 человека. А всего с начала пандемии вылечились 36878 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлен 341 новый случай COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

163 архангелогородца;

86 жителей г. Северодвинска (60 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

55 – в г. Котласе и Котласском районе (47 и 8 случаев соответственно);

14 – в г. Коряжме;

5 – в Устьянском районе;

4 – в Плесецком районе;

3 – в Красноборском районе;

по 2 – в Вельском, Каргопольском районах и г. Новодвинске;

по 1 – в Верхнетоемском, Вилегодском, Ленском, Приморском и Холмогорском р-нах.

02 январь 08:28 | : Будни

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