Бани Архангельска предлагают продолжить традицию Жени Лукашина

В последний день уходящего года будут работать пять бань. Для желающих попариться с веником 31 декабря открыты бани по адресам:
Баня № 3 - ул. Логинова,14, т. 8-902-193-28-79
Баня № 11 - ул. Вычегодская,7, корп. 4, т. 8-902-192-67-11
Баня № 16 - ул. Победы,118, корп.2, т. 8-902-701-78-49
Баня №18 - ул. Тарасова,11, т. 8-902-192-64-05
Баня № 27 - ул. Постышева, 25, т. 8-902-193-00-76
Также всю необходимую информацию можно узнать по телефону 29-34-80.
В каждой бане после каждого сеанса помывки проводится тщательная обработка помещений дезинфекционными средствами. Также при входе размещена информация для посетителей о необходимости соблюдать правила безопасности. Цена услуги на посещение бани остается прежней: помывка в отделении без пара стоит 135 рублей, а в отделении с паром – 295 рублей.