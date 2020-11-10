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Бани Архангельска предлагают продолжить традицию Жени Лукашина

В последний день уходящего года будут работать пять бань. Для желающих попариться с веником 31 декабря открыты бани по адресам:

 

Баня № 3 - ул. Логинова,14, т. 8-902-193-28-79 
Баня № 11 - ул. Вычегодская,7, корп. 4, т. 8-902-192-67-11 
Баня № 16 - ул. Победы,118, корп.2, т. 8-902-701-78-49 
Баня №18 - ул. Тарасова,11, т. 8-902-192-64-05 
Баня № 27 - ул. Постышева, 25, т. 8-902-193-00-76 

 

Также всю необходимую информацию можно узнать по телефону 29-34-80.

 В каждой бане после каждого сеанса помывки проводится тщательная обработка помещений дезинфекционными средствами. Также при входе размещена информация для посетителей о необходимости соблюдать правила безопасности. Цена услуги на посещение бани остается прежней: помывка в отделении без пара стоит 135 рублей, а в отделении с паром – 295 рублей.

 

31 декабрь 10:43 | : Будни

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