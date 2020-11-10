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Зал ожидания на терминале МРВ работает в штатном режиме

Напомним, что в здании, открывшемся в начале марта этого года предусмотрена необходимая для пассажиров инфраструктура.

 

Необходимо подчеркнуть, что в зал ожидания без ограничений допускаются в том числе и несовершеннолетние пассажиры. Поскольку объекты транспортной инфраструктуры сегодня уже невозможно представить без площадей общественно-делового назначения, в том числе и торговых. В соответствии с указом губернатора Архангельской области о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции с 15 декабря запрещен доступ несовершеннолетних без сопровождения родителей в торговые центры. В связи с этим в здании Терминала несовершеннолетние без родителей не могут посещать торговые помещения. При этом в зал ожидания автобусов они допускаются без ограничений. Весь персонал соответствующим образом проинструктирован.

Также в здании терминала приняты дополнительные профилактические меры: регулярно осуществляется влажная уборка с обработкой поверхностей дезинфицирующими средствами. Проветривание помещений проводится каждый час. В зале ожидания на специальном экране транслируются информационные материалы о профилактике коронавирусной инфекции.

Сегодня 31 декабря Терминал работает до 19 часов. 1 января – выходной. С 2 января здание открыто с 9 до 21 часов, 7 января – с 9 до 19 часов.

Напомним, что хотя по независящим от застройщика причинам проект члена Правления Союза Московских Архитекторов, академика и профессора Юрия Виссарионова, ориентированный на перспективное развитие общественного транспорта в Архангельске, полностью реализован не был -  стал меньше практически в два раза, в нем созданы условия для выполнения функций транспортно-посадочного терминала. Выходы из здания оборудованы с учетом доступа к посадочным площадкам автобусов. Кстати, застройщик за свой счет благоустроил территорию площади, направив на это более 12 млн. рублей. Автотранспортные предприятия были приглашены к сотрудничеству, им предлагались помещения для диспетчерской и комнаты отдыха водителей и кондукторов. Но перевозчики сообщили, что им они не требуются. 

  

31 декабрь 10:25 | : Будни

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