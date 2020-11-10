Валентина Сырова: "Пусть любовь войдет в ваш дом"

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Издавна эти праздники – время светлых надежд, ожидания чуда, предвкушения перемен, время, когда случается всё самое доброе и светлое!
Мы пережили непростой год, пандемия коронавируса стала вызовом для всех нас.
В переломные моменты приходит понимание того, что в действительности только вместе мы способны преодолеть все возникшие сложности. На фоне общей проблемы мы стали с большим пониманием и состраданием относиться как к своим близким, так и совсем незнакомым людям, проявлять благодарность к тем, от кого зависят жизнь и здоровье каждого из нас.
Пусть в новогодние праздничные дни в каждый дом войдут любовь и согласие, радость и благополучие, тепло и нежность! Большого человеческого счастья, хорошего праздничного настроения и крепкого здоровья вам, вашим родным, близким и друзьям!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова