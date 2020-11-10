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Валентина Сырова: "Пусть любовь войдет в ваш дом"

Уважаемые архангелогородцы!

 

От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! 

Издавна эти праздники – время светлых надежд, ожидания чуда, предвкушения перемен, время, когда случается всё самое доброе и светлое! 

Мы пережили непростой год, пандемия коронавируса стала вызовом для всех нас.

В переломные моменты приходит понимание  того, что в действительности только вместе мы способны преодолеть все возникшие сложности. На фоне общей проблемы мы стали с большим пониманием и состраданием относиться как к своим близким, так и совсем незнакомым людям, проявлять благодарность к тем, от кого зависят жизнь и здоровье каждого из нас.

Пусть в новогодние праздничные дни в каждый дом войдут любовь и согласие, радость и благополучие, тепло и нежность! Большого человеческого счастья, хорошего праздничного настроения и крепкого здоровья вам, вашим родным, близким и друзьям! 

 

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова

 

 

 

 

31 декабрь 08:59 | : Будни

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