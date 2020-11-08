Варламов не включил Архангельск в список самых опасных городов России

Блогер Илья Варламов, зачастивший в Архангельск и даже гулявший (днем) по нему с мэром Моревым, составил свой рейтинг самых опасных городов страны по итогам уходящего года.
На первом месте столица Республики Тывы Кызыл. Там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств, что является самым большим показателем по России, и превышает среднее число таких преступлений в Мексике и Бразилии. И это, считай, что центр российского буддизма… куда катимся?!
На втором месте оказался Магадан, где количество убийств превышает средний показатель по стране в пять раз. Замыкает тройку Улан-Удэ. По данным Варламова, там популярно запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ». На четвертом и пятом местах расположились Благовещенск и Челябинск соответственно.
Во вторую пятерку вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области. Москва в рейтинге занимает 10 место. Здесь, по словам блогера, каждую минуту пытаются кого-то убить.
Как видим, столица Поморья не вошла в первую десятку. Судя по всему, ей уготована участь прозябать в варламовском рейтинге «самых жутких мест мира», куда он, не еже сумняшеся, когда-то включил архангельский район Сульфат.