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Каргопольский район стал третьим по суточному приросту COVID

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последние сутки на территории Архангельской области заразились ковидом 363 человек.

Среди новых заболевших: 

  • 86 архангелогородцев; 
  • 66 жителей Северодвинска (19 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 32 жителя Каргопольского района; 
  • 23 новых случая выявлено в Плесецком районе; 
  • 21 — в Новодвинске; 
  • по 19 — в Мирном и Онежском районе; 
  • по 17 — в Вельском и Коношском районах; 
  • по 15 — в Котласе и Верхнетоемском районе; 
  • 12 — в Няндомском районе; 
  • 11 — в Виноградовском; 
  • 5 — в Холмогорском; 
  • по 2 — в Красноборском и Пинежском районах; 
  • 1 — в Приморском районе.

Выздоровели 472.

29 декабрь 14:41 | : Будни

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