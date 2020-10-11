Каргопольский район стал третьим по суточному приросту COVID

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последние сутки на территории Архангельской области заразились ковидом 363 человек.
Среди новых заболевших:
- 86 архангелогородцев;
- 66 жителей Северодвинска (19 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 32 жителя Каргопольского района;
- 23 новых случая выявлено в Плесецком районе;
- 21 — в Новодвинске;
- по 19 — в Мирном и Онежском районе;
- по 17 — в Вельском и Коношском районах;
- по 15 — в Котласе и Верхнетоемском районе;
- 12 — в Няндомском районе;
- 11 — в Виноградовском;
- 5 — в Холмогорском;
- по 2 — в Красноборском и Пинежском районах;
- 1 — в Приморском районе.
Выздоровели 472.