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В Архангельске многодетная семья получила сладкие подарки из «корзины радости»

За несколько дней до Нового года в рамках акции #МыВместе активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области привезли в многодетную семью Кустовых из Архангельска подарки, собранные в ходе акции ОНФ «Корзина радости». Шоколадные наборы для шестерых детей общественники и неравнодушные жители областного центра приобрели в федеральных супермаркетах, где установлены специальные тележки с символикой акции. 12 таких «корзин радости» установлены в разных районах Архангельска, в том числе и удаленных.

В течение двух недель участники акции #МыВместе будут развозить подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом волонтерам помогает региональное министерство труда, занятости и социального развития.

«Еще весной этого года мы установили в городских супермаркетах «тележки добра» в помощь людям в период пандемии коронавируса. В канун Нового года мы решили установить «корзины радости» и очень счастливы, что они наполняются подарками для детей. Теперь многие горожане уже стали участниками благотворительной акции, за это им огромное спасибо. У каждого ребенка должен быть подарок к любимому празднику. Дети должны почувствовать, что их любят и о них заботятся», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

Первые подарочные наборы участники акции #МыВместе совместно с активистами ОНФ вручили семье Кустовых. В семье, где воспитываются пятеро сыновей и дочь, идут праздничные приготовления. Самому младшему, Артему, три года. Чтобы создать новогоднее, сказочное настроение детям, один из активистов ОНФ нарядился в костюм Деда Мороза.

«Очень неожиданно и волнительно. Деда Мороза мы даже не ждали. Для детей – это большая радость. От всей души благодарим общественников и архангелогородцев за подарки и внимание к нашей семье», – поделилась впечатлениями многодетная мама Марина Кустова.

В преддверии новогодних праздников участники акции #МыВместе каждый день будут развозить подарки детям из «корзин радости».

 

28 декабрь 12:39 | : Будни

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