Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В новогоднюю ночь заключенные плесецкой колонии полакомятся луком и огурцами

В исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий район) сняли урожай зеленого лука и огурцов.

В учреждении функционируют две круглогодичных теплицы, площадь каждой из них составляет 500 квадратных метров. Здесь урожай собирается постоянно. За год удается получить восемь с половиной тонн огурцов, их засаливают и включают в меню в виде салатов.

В середине ноября в одной из теплиц были также высажены семена лука, которые позволяют получить сочную зелень. Все это пойдет на столы осужденных в праздничные ние дни. В этом году тыловая служба ИК-21 также планирует в новогоднее меню осужденных включить несколько блюд, которых нет в обычном рационе, в том числе и плов.

 

28 декабрь 12:21 | : Будни

Главные новости


«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года
«МинАПК хочет угробить поморское фермерство». Мнение профессионала

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (338)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20