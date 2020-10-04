В новогоднюю ночь заключенные плесецкой колонии полакомятся луком и огурцами

В исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий район) сняли урожай зеленого лука и огурцов.
В учреждении функционируют две круглогодичных теплицы, площадь каждой из них составляет 500 квадратных метров. Здесь урожай собирается постоянно. За год удается получить восемь с половиной тонн огурцов, их засаливают и включают в меню в виде салатов.
В середине ноября в одной из теплиц были также высажены семена лука, которые позволяют получить сочную зелень. Все это пойдет на столы осужденных в праздничные ние дни. В этом году тыловая служба ИК-21 также планирует в новогоднее меню осужденных включить несколько блюд, которых нет в обычном рационе, в том числе и плов.