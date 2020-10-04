Архангельский детсад «Земляничка» стал доступен для детей-инвалидов

В целях предоставления качественных образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в условиях специального образования в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" в текущем году в детском саду № 20 "Земляничка" создана архитектурная доступность для детей с ограниченными возможностями.
Осуществлены мероприятия по ремонту пола с оборудованием специализированного полового покрытия в физкультурном зале, на лестничных маршах оборудованы наливные полы с антискользящим покрытием. На лестницах и коридорах здания установлены пристенные двухуровневые поручни, оказывающие детям помощь в безопасном передвижении по детскому саду.
Для организации образовательного процесса приобретено игровое и специальное, в том числе, учебное, реабилитационное тактильное оборудование, способствующее расширению у детей опыта тактильной чувствительности: башня, дорожки, панели, наборы для развития сенсомоторных навыков. Разнообразные массажеры, мячики, наборы для спортивных игр, спортивное полотно "Гусеница", двигательно-развивающий комплекс - все это направлено на профилактику и преодоление стрессовых состояний, содействует снижению психоэмоционального напряжения, развивает точность и координацию основных движений, глазомера, быстроты реакции малышей.
Пузырьковая колонна, интерактивный пол, утяжелённое одеяло помогают ребенку успокоиться, расслабиться и снять стресс. Комплексы цилиндров-пуфов, сенсорные тропы, столы-песочницы, прозрачные мольберты для рисования обеспечивают развитие творческих способностей и познавательной активности дошколят, коммуникативных навыков сотрудничества, чувства ритма, координации движений. Новое оборудование поможет сделать жизнь воспитанников "Землянички" более интересной и комфортной.
Общая сумма выделенных в рамках софинансирования средств для организации безбарьерной образовательной среды составила порядка миллиона.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)