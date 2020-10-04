В России есть вакансия для женщины из некрасовского селения

Появилась необычная вакансия – женщина, которая в горящую избу войдет. Московский производитель систем пожаротушения открыл первый в истории России конкурс на замещение вакансии женщины-спасателя, члена пожарной бригады.
Есть много героических женщин в стране, но профессия пожарный доступна только мужчинам, исходя из Классификатора профессий и должностей Госстандарта РФ. Столичный предприниматель Антон Оника, связанный с пожаротушением, решил переломить эту ситуацию и взять на работу первую в стране женщину-спасателя. Она будет трудиться в Службе реагирования на пожарные ситуации в клиентских объектах компании.
Среди требований к вакансии, выполнение нормативов по физической культуре и прохождение специального теста на психологическую и физическую готовность войти в горящую избу – симулятор настоящего пожара.
Инициатор эксперимента надеются, что выбранная сотрудница своей работой сумеет доказать, что государство зря разделяет профессии на мужские и женские, и благодаря ей, рано или поздно, во всех пожарных частях страны будет много девушек, которые способны спасать людей и тушить пожары, не менее мужественно, чем сами мужчины.
Уже идут собеседования….