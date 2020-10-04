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И мороз ему не страшен. Еще 374 заболевших COVID в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заразились коронавирусом 374 человека.

Среди них:

  • 101 архангелогородец; 
  • 69 жителей г. Северодвинска (40 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 24 жителя г. Новодвинска; 
  • по 21 новому случаю выявлено в г. Котласе и Котласском районе (17 и четыре случая соответственно), а также в Каргопольском районе; 
  • 17 — в Коношском районе; 
  • 16 — в Лешуконском; 
  • 14 — в Онежском; 
  • по 12 — в Вилегодском и Устьянском районах; 
  • по 11 — в Пинежском и Холмогорском районах; 
  • 9 — в Плесецком районе; 
  • 8 — в Вельском; 
  • 7 — в Виноградовском; 
  • 6 — в Ленском; 
  • 5 — в Няндомском; 
  • по 3 — в Красноборском и Верхнетоемском районах; 
  • 2 — в Приморском районе;
  • по 1 — в городах Мирном и Коряжме.

Выздоровели 326.

27 декабрь 16:14 | : Будни

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