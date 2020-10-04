И мороз ему не страшен. Еще 374 заболевших COVID в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заразились коронавирусом 374 человека.
Среди них:
- 101 архангелогородец;
- 69 жителей г. Северодвинска (40 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 24 жителя г. Новодвинска;
- по 21 новому случаю выявлено в г. Котласе и Котласском районе (17 и четыре случая соответственно), а также в Каргопольском районе;
- 17 — в Коношском районе;
- 16 — в Лешуконском;
- 14 — в Онежском;
- по 12 — в Вилегодском и Устьянском районах;
- по 11 — в Пинежском и Холмогорском районах;
- 9 — в Плесецком районе;
- 8 — в Вельском;
- 7 — в Виноградовском;
- 6 — в Ленском;
- 5 — в Няндомском;
- по 3 — в Красноборском и Верхнетоемском районах;
- 2 — в Приморском районе;
- по 1 — в городах Мирном и Коряжме.
Выздоровели 326.