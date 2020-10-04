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Успеть купить и похудеть. Неотложные дела россиян к новогодним праздникам

Россияне назвали дела, которые планируют успеть сделать до наступления 2021 года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Самое главное для 12% россиян — успеть купить новогодние подарки. На втором месте — завершение ремонта (6%). По 4% планируют сделать уборку, украсить дом и уделить время близким. Сходить к врачу, в том числе, чтобы вакцинироваться от коронавируса, хотят успеть 3%. Такое же число опрошенных мечтают просто отдохнуть (3%). 2% россиян планируют успеть подготовиться к празднованию Нового года: закупить продукты, опробовать рецепты. Еще 2% хотят войти в 2021 год без долгов и до конца декабря мечтают закрыть кредиты, оплатить налоги и жилищно-коммунальные услуги. 2% опрошенных планируют срочно похудеть, чтобы влезть в новогодний наряд.

Женщины чаще мужчин мечтают успеть купить подарки близким (15 и 8% соответственно), сделать уборку (5 и 3%) и украсить дом (6 и 2%). Мужчины же чаще говорят, что уже успели переделать все дела, которые планировали (20 и 12%).

27 декабрь 09:22 | : Будни

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