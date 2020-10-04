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Офисный планктон размечтался о вечной удаленке

Сотрудники, выполняющие свои задачи дистанционно из-за пандемии коронавируса, есть сегодня в каждой второй компании. В непростых условиях бизнес наращивает объемы дистанционной работы и ее эффективность. Как следствие, с апреля число специалистов, готовых продолжать трудиться удаленно и после нормализации эпидемиологической обстановки, выросло вдвое. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители 1000 компаний и 1600 россиян, работающих дистанционно из-за COVID-19.

SuperJob продолжает в режиме реального времени наблюдать, как удаленка внедряется в бизнес-процессы российских компаний. Количество заражений COVID-19 растет, и все больше предприятий и организаций отправляет своих сотрудников работать из дома: если в октябре так поступали 37% работодателей, то в декабре уже 51%, — это лишь немногим меньше, чем в мае, когда удаленные работники были в 59% организаций. Чаще всего дистанционные сотрудники трудятся в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%). 15% компаний отправили на удаленку весь офисный персонал, 11% — специалистов по маркетингу, 10% — инженерно-технические кадры, 7% — ответственных за закупки. О дистанционной работе административного персонала и специалистов по логистике сообщили по 5% работодателей, а о том, что удаленку отправлены работники из сфер юриспруденции, экономики, страхования и аналитики, — по 3%.

По личным оценкам удаленных сотрудников, более трети из них (36%) работают дома лучше, чем в офисе. Такую оценку своему труду чаще дают мужчины (38% против 33% среди женщин). Столько же специалистов (36%) уверены, что трудятся одинаково эффективно на удаленке и в стенах компании, — среди них больше женщин (41% против 31% среди представителей сильного пола). 17% дистанционных работников признались, что дистанционно работают хуже, чем обычно: мешают домочадцы или бытовые заботы.

Почти у половины удаленных сотрудников (47%) рабочая нагрузка осталась на прежнем уровне, у каждого четвертого (24%) — возросла, и лишь у 19% — снизилась. В апреле картина была иной: дистанционные работники почти вдвое чаще сообщали о том, что работы стало меньше (36%), и заметно реже — что рабочая нагрузка возросла (18%) или осталась прежней (40%).

Как компании, так и сами работники демонстрируют невероятную адаптивность: за короткий срок инфраструктура и бизнес-процессы были подстроены под резко изменившиеся условия. Как следствие, более чем вдвое возросло число специалистов, готовых работать удаленно и после окончания пандемии COVID-19: если в апреле этого хотели 19%, в октябре — 37%, то сегодня — уже 41%. Свое желание постоянно трудиться вне офиса респонденты аргументируют повышением личной эффективности: многие успевают не только отлично справляться с рабочими задачами, но и уделять время спорту, саморазвитию или семье. Причем среди женщин такая позиция более популярна: 46% против 36% среди мужчин.

26 декабрь 10:51 | : Будни

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