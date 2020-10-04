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Патриарх Кирилл: "Не каждый проповедник готов к социальным сетям"

Использование социальных сетей для проповеди предполагает наличие у священника хорошего образования и высокого общего культурного уровня. Об этом напомнил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы.

«Мы не должны оставлять без пастырской заботы множество людей, вовлеченных в социальные сети. При этом очевидно, что не каждый священник может быть проповедником в социальных сетях и что социальные сети тая́т свои особенные искушения для священнослужителя», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

Одна из задач священника, присутствующего в соцсетях, — помогать людям понять важность участия в реальной жизни прихода и, в первую очередь, участия в Святой Евхаристии, в молитвенном собрании единоверцев, отметил Патриарх Кирилл. По его словам, пастырю следует строить свое поведение в пространстве социальных сетей так, чтобы общение в них собирало людей вокруг священника только в той мере, в какой собрание верующих вокруг священника не препятствует их общению с Господом и Спасителем: «Только тогда это все полезно, когда личность священника не становится центральной, когда личность не подменяет подлинной цели духовной жизни — общения человека с Богом. Поэтому лидерство, которое принимает на себя священник в силу своего служения на приходе, всегда должно иметь существенные ограничения. Пастырь, каким бы популярным он ни был, должен сознавать, что его миссия — приведение людей ко Христу и ни в коем случае не поставление самого себя в центр их жизни. Плохо, когда в центре такого общения незаметно оказывается личность священника, его собственные, к сожалению, иногда не бесспорные, размышления. В нынешних условиях еще более важно понимание священником своего места в церковной общине и критически осторожное отношение к своей роли».

Предстоятель подчеркнул, что священник всегда, в любых обстоятельствах должен оставаться ловцом человеков для Христа, а не для себя и даже не для реализации какой-либо социальной функции: «Людей нужно объединять не только для того, чтобы направить их на решение каких-то материальных, "горизонтальных" проблем, в том числе связанных с деятельностью прихода, когда мы их мобилизуем на какую-то совместную работу. В первую очередь деятельность священника должна быть направлена на то, чтобы сблизить каждого человека со Христом».

Священнику не подобает потешать публику своим поведением, а также опускаться до оскорблений или угроз, отметил Патриарх Кирилл. «К сожалению, приходится сталкиваться в том числе и с обоснованными жалобами на поведение клириков в сети Интернет. Пастырь ни в коем случае не должен забывать, что цель его работы в социальных сетях — не развлекать людей, не привлекать их к себе, а нести слово Божие. Священник должен понимать, что, общаясь с людьми в Интернете, как и в обычной жизни, важно не только избегать высокомерия, брани, хамства, но и быть умеренным в желании стать ближе к своей аудитории. Следует помнить, что даже сами алгоритмы многих социальных сетей основываются на культивировании и непрестанной эксплуатации человеческого тщеславия».

С этим связана еще одна опасность, которая подстерегает священника, получившего признание в публичном пространстве, напомнил Предстоятель. «Священнику, подчас весьма молодому, начинает казаться, что он опытный пастырь — как много подписчиков! — способный отвечать на множество поступающих ему в виртуальной реальности вопросов. Такие клирики нередко теряют способность принимать любую критику, и не только в интернете, либо реагируют на возражения бесконечными спорами. Лекарство против этой болезни следует искать в молитве, в смиренном принятии советов и наставлений от собратий. Разумеется, никто не отказывает священнику в праве иметь свою личную точку зрения на происходящее в мире. Но церковное служение должно быть делом возвещения Благой вести о Христе Иисусе, о Царствии Божием, пришедшем в силе (ср. Мк. 9:1), а не личных оценок или полемики. Вдумчивая богословская и молитвенная оценка должна предварять наши личные суждения. Выбор оснований для собственной позиции, пусть и принимающей во внимание Предание Церкви, не должен быть своевольным и не должен уходить с твердой почвы соборного мнения Церкви», — заключил Святейший Патриарх.  

26 декабрь 09:06 | : Будни / Верую

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