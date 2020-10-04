ОНФ просит губернатора модернизировать лыжный стадион в Малых Карелах

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому с просьбой провести комплекс мероприятий, направленных на модернизацию лыжного стадиона имени В.С. Кузина в деревне Малые Карелы. Неподготовленность стадиона к зимнему периоду, а также незаинтересованность агентства по спорту Архангельской области в популяризации и развитии лыжного спорта в Поморье, стали основной причиной отмены традиционных соревнований «Поморский марафон».
У экспертов ОНФ есть ряд замечаний относительно подготовки стадиона и его работы в зимний период. В частности, общественников волнует некачественная подготовка лыжных трасс. Проводить тренировки здесь можно не c первым снегом, как это делают все лыжники в мире, а с большим опозданием и только при значительной толщине снега. Между тем в других регионах, например, в Вологодской области, тренировки и соревнования организуются при минимальном количестве снежного покрова, потому что земля была заранее подготовлена.
«Почему так происходит у нас? Потому что летом не готовится рельеф под трассы. Это включает в себя летний и осенний покос травы, спиливание кустов, веток деревьев. Кроме того, необходимо выровнять лыжные трассы, обустроить переходы через лесные ручьи, убрать камни, засыпать ямы. Два года назад активисты ОНФ, известные в регионе лыжники, перед одной из гонок, помогли организаторам выровнять трассу снегом, обезопасить неровные участки, - прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – У нас остаются претензии к обустройству лыжероллерной трассы еще с 2016 года. После сигналов к властям изменений не произошло».
По мнению экспертов ОНФ, на лыжероллерной трассе необходимо выполнить покрытие из мелкозернистого асфальтобетона, удалить с обочин щебень и выполнить откосы дерном. В настоящее время в Народный фронт поступают жалобы от профессиональных гонщиков и любителей спорта о том, что три «пятерки» на стадионе в Малых Карелах не готовы для тренировок. Спортсменам приходится выбирать другие объекты, в том числе и коммерческие, расположенные в сотнях километров.
На этой неделе в деревне Малые Карелы состоялась рабочая встреча Юрия Шалаурова с заместителем губернатора Сергеем Пивковым. Активисты ОНФ изложили чиновнику ряд актуальных предложений по эффективной работе лыжного стадиона, изменения его инфраструктуры. Ведь за сезон лыжный стадион посещают более 100 тысяч человек.
«Создается впечатление, что в агентстве по спорту нет никакого дела до подведомственного государственного учреждения. Дошло до того, что занимающихся лыжным спортом ребят становится все меньше и меньше. Область огромна, а доступных мест для тренировок лыжников можно по пальцам пересчитать. Полагаю, пора браться за работу. Очень хочется видеть среди победителей и призеров мировых первенств наших ребят, а не привезенных из других областей за хорошие деньги. Первый чемпион мира по лыжам Владимир Семенович Кузин мечтал о новых чемпионах с архангельской земли», - подчеркнул Шалауров.
Напомним, Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил правительству к 2024 г. добиться увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни».