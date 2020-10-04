В Национальном туристическом рейтинге Архангельская область на 38 месте

Подведены итоги года у сферы, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса.
Впрочем, не все так безнадежно. В связи с закрытием большинства зарубежных маршрутов, потенциальный потребитель услуг переориентировался на отечественный турпродукт.
Напомним, что на распределение мест повлиял целый список факторов, отвечающих за привлекательность того или иного региона, а не тупой подсчет посетителей.
Первые три строчки рейтинга заняли Московская область, Москва и Санкт-Петербург.
Последние три – НАО, ЕАО и Чукотка.
Архангельская область заняла вполне солидное для нашего географического положения 38-е место.
Другое дело, как туристические компании выживали и как им в этом помогала власть. Комментарий эксперта рейтинга и директора турбюро из Каргополя Радика Аднобаева:
- В этом году мы не отправили за границу ни одного туриста, по России – единицы. Доходы от приема отдыхающих упали примерно в 2 раза. Из-за закрытых границ во время пандемии появился запрос у состоятельных туристов на внутренние направления. Однако пока мы не можем удовлетворять их потребности в полном объеме.
С начала пандемии в регионе были закрыты многие музеи и центры ремесел, которые были включены в нашу туристическую программу. Мы стали их заменять на частные музеи и местные природные достопримечательности. Таким образом, для нас COVID-19 сыграл в чем-то и положительную роль, поскольку мы смогли переориентироваться и стали предлагать наш продукт иначе. Вообще, для нашего бизнеса в глубинке это явилось своеобразной встряской и возможностью привлечь к себе внимание туристов из других регионов.
Что касается мер государственной поддержки, то для нашей компании их, практически, не было. Ровно два месяца мы получали минимальные выплаты на сотрудников в размере 12 тысяч рублей. Мы пробовали получить беспроцентные кредиты в Сбербанке и Росссельхозбанке, но везде получили отказы. То есть нас заставили собрать огромное количество документов и справок, но никаких кредитов мы так и не получили. В подобную ситуацию попали многие туристические компании Архангельской области.
Поэтому нам пришлось сократить расходы, перевести сотрудников на сдельную заработную плату, чтобы стабилизировать бизнес.
Каждый год мы стараемся делать новый турпродукт, например, мультитур, включающий велосипедные и пешеходные экскурсии по Кенозерскому национальный парку, прогулки на байдарках по озерам. Такие проекты получили достаточно хорошие отзывы у пилотной фокус-группы. Поэтому в следующем году я планирую продолжать развиваться в данном направлении и сделать подобные турпродукты главными в следующем сезоне. Также в планах компании найти инвестиционные средства, чтобы обновить снаряжение и парк байдарок, что поможет сделать наши туры еще более привлекательными для туристов, которые в условиях пандемии стали чаще путешествовать по стране.