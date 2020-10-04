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Епархиальный совет в Архангельске подвел итоги непростого года

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 24 декабря возглавил заключительное в 2020 году заседание Епархиального совета.

Участниками встречи стали секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, а также игумен Феодосий (Нестеров), протоиерей Алексий Денисов, священник Андрей Чернушенко, священник Игорь Горбань и священник Михаил Кузнецов.

Открывая заседание, митрополит Корнилий отметил, что Епархиальный совет в нынешнем году принял важные решения, позволившие обеспечивать развитие Архангельской епархии.

«В нынешнем непростом году многое было посвящено проблематике противодействия распространению коронавирусной инфекции, — сказал глава митрополии. — Господь явил всем миру то, насколько человечество может быть уязвимо. Заболевание есть не только физический недуг, оно способно выявить истинное содержание человеческой души и сердца, красоту и жертвенность христианской любви, или, наоборот, эгоизм и непослушание, основанные на гордости и забвении Бога. Поэтому так ярко звучал в этом году голос Святой Церкви, когда устами Святейшего Патриарха и Священного Синода мы были призваны всемерно содействовать обществу в противодействии пандемии. Сегодня мы благодарим всех медицинских работников, всех волонтеров, кто помогает нашим соотечественникам добиться исцеления. Хочется поблагодарить духовенство и мирян Архангельской епархии, прилагающих свои усилия в исполнении всех санитарных норм, и, не лишаясь возможности совершать богослужение, сохранять заботу о здоровье каждого человека, приходящего в храмы и монастыри Архангельской епархии. Период пандемии показал всем нам, насколько мы способны к искренней солидарности с обществом и друг с другом. Для служения духовенства это вопрос не только послушания Церкви, но и понимания соборности, неотделимой причастности к жизни Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, веру в которую мы всегда исповедуем.

Жизнь в Церкви проявляется в соработничестве православных христиан. Плодом совместной деятельности епархиального духовенства и мирян должно стать развитие церковной жизни в самом широком смысле этих слов. Христианское свидетельство о Господе, труды в области миссионерской, образовательной и социальной деятельности чрезвычайно востребованы современным обществом. Подтверждение этому мы видим в том, с какой готовностью и желанием сотрудничества встречается духовенство, когда предлагает реализовывать свои инициативы. Безусловно, на этом пути мы встречаемся и с трудностями, однако все испытания мы должны принимать по-христиански: взирая на Святой Крест Христов, с молитвой в сердце трудиться для спасения нашей паствы».

Участники заседания обсудили подготовку к проведению годового Епархиального собрания духовенства.

На встрече было утверждено Положение о комиссии Архангельской епархии по вопросам семьи, защите материнства и детства. Одной из целей подразделения является взаимодействие епархии с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями для защиты института семьи в ее церковном и традиционном понимании, для поддержки отцовства, материнства и детства. Также целью комиссии стала разработка системного комплекса мер по преодолению кризиса семейных ценностей.

Также на заседании было рассмотрено сотрудничество епархии с региональным управлением МЧС России по Архангельской области. Ответственным за это направление работы назначен священник Игорь Горбань.

Участники заседания утвердили план епархиальных мероприятий в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Среди планируемых событий — совершение богослужений, а также культурные и социальные мероприятия, участие в организации которых примут духовенство и прихожане храмов, а также сотрудники епархиальных отделов.

(по материалам Архангельской епархии)

25 декабрь 09:40 | : Будни / Верую

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