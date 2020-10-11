Коронавирус стал меньше трепать Архангельскую область. Пока чуть-чуть

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье подхватили ковид 375 северян.
Среди них:
- 106 архангелогородцев;
- 81 житель г. Северодвинска (15 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 38 жителей г. Котласа и Котласского района (22 и 16 случаев соответственно);
- 24 новых случая выявлено в Вельском районе;
- 21 — в Каргопольском районе;
- 14 — в Коношском районе;
- 13 — в Плесецком районе;
- по 12 — в Онежском, Пинежском и Холмогорском районах;
- 10 — в Красноборском районе;
- 9 — в Няндомском;
- 6 — в Приморском;
- по 4 — в Вилегодском и Шенкурском районах;
- 3 — в Устьянском районе;
- 2 — в г. Мирном;
- по 1 — в городах Новодвинске и Коряжме, а также в Мезенском и Верхнетоемском районах.
Выздоровели 418.