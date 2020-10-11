Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус стал меньше трепать Архангельскую область. Пока чуть-чуть

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье подхватили ковид 375 северян.

Среди них:

  • 106 архангелогородцев; 
  • 81 житель г. Северодвинска (15 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 38 жителей г. Котласа и Котласского района (22 и 16 случаев соответственно); 
  • 24 новых случая выявлено в Вельском районе; 
  • 21 — в Каргопольском районе; 
  • 14 — в Коношском районе; 
  • 13 — в Плесецком районе; 
  • по 12 — в Онежском, Пинежском и Холмогорском районах; 
  • 10 — в Красноборском районе; 
  • 9 — в Няндомском; 
  • 6 — в Приморском;
  • по 4 — в Вилегодском и Шенкурском районах; 
  • 3 — в Устьянском районе; 
  • 2 — в г. Мирном; 
  • по 1 — в городах Новодвинске и Коряжме, а также в Мезенском и Верхнетоемском районах.

Выздоровели 418.  

24 декабрь 16:58 | : Будни

Главные новости


Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица
Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (295)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20