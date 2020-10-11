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Инфантилы. Четверть россиян считает, что молодость проходит только в 35

Госдума приняла закон о молодежной политике, согласно которому молодежью теперь считаются люди от 14 до 35 лет включительно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ранее выяснил у россиян, человека какого возраста они считают молодым. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Россиян, считающих, что молодой возраст ограничивается тридцатью годами, — 24%. Столько же граждан говорят, что молодежь — это лица до 35 лет включительно. Каждый пятый уверен, что молодость заканчивается на отметке 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% опрошенных.

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет: 26 и 23% соответственно. Больше всего же тех, кто хочет отодвинуть молодой возраст до 35-ти, — среди россиян 25—34 лет (29%).

24 декабрь 12:07 | : Будни

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