Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Четверь жителей Поморья начнут бухать 31 декабря на рабочем месте

Служба исследований hh.ru провела опрос среди почти 13 000 работников, в том числе, из Архангельской области, и выяснила, кто из них будет трудиться 31 декабря и считают ли они нужным сделать этот день нерабочим?

«Итоги опроса показали, что четверть опрошенных и, в том числе, жители Архангельской области выйдут на работу 31 декабря и проведут там весь день. Еще 17% опрошенных уйдут с работы пораньше, а 30% вовсе не пойдут на работу в канун Нового года. Наибольшая доля тех, кто не будет работать в канун Нового Года, в сфере науки и образования (47%), а также в маркетинге, рекламе и PR (40%). Выйдут на работу 31 декабря на полный день представители сферы добычи сырья (42%), безопасности и банковской сферы (по 41%), а также представители рабочего персонала (37%)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Примечательно, что подавляющее число опрошенных (84%) по России считают, что нужно сделать 31 декабря постоянным выходным днём, с этим согласны 71% опрошенных жителей Архангельской области. Среди более старших соискателей эта доля ниже: 76% среди тех, кто в возрасте от 55 лет и старше. Доля тех, кто не согласен с утверждением о том, что 31 декабря может быть выходным, выше всего среди представителей туристической сферы, консультирования, автомобильного бизнеса, салонов красоты. В наибольшей степени будут рады, если 31 декабря станет выходным, работники из сферы закупок и управления персоналом, а также науки и образование, маркетинга и рекламы.  

Каждый третий респондент из Архангельской области считает, что новогодние каникулы должны быть сокращены. Причём чем старше опрошенный, тем скорее он согласен с тем, что надо сократить количество дней отдыха. Выше всего доля несогласных в сфере безопасности и среди топ-менеджеров (45% и 44% соответственно). Больше всего проголосовали за длинные выходные студенты, представители искусства и масс-медиа, сферы закупок, науки и образования, строительства и недвижимости.

23 декабрь 11:55 | : Будни

Главные новости


Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица
Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (279)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20