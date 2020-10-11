Четверь жителей Поморья начнут бухать 31 декабря на рабочем месте

Служба исследований hh.ru провела опрос среди почти 13 000 работников, в том числе, из Архангельской области, и выяснила, кто из них будет трудиться 31 декабря и считают ли они нужным сделать этот день нерабочим?
«Итоги опроса показали, что четверть опрошенных и, в том числе, жители Архангельской области выйдут на работу 31 декабря и проведут там весь день. Еще 17% опрошенных уйдут с работы пораньше, а 30% вовсе не пойдут на работу в канун Нового года. Наибольшая доля тех, кто не будет работать в канун Нового Года, в сфере науки и образования (47%), а также в маркетинге, рекламе и PR (40%). Выйдут на работу 31 декабря на полный день представители сферы добычи сырья (42%), безопасности и банковской сферы (по 41%), а также представители рабочего персонала (37%)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Примечательно, что подавляющее число опрошенных (84%) по России считают, что нужно сделать 31 декабря постоянным выходным днём, с этим согласны 71% опрошенных жителей Архангельской области. Среди более старших соискателей эта доля ниже: 76% среди тех, кто в возрасте от 55 лет и старше. Доля тех, кто не согласен с утверждением о том, что 31 декабря может быть выходным, выше всего среди представителей туристической сферы, консультирования, автомобильного бизнеса, салонов красоты. В наибольшей степени будут рады, если 31 декабря станет выходным, работники из сферы закупок и управления персоналом, а также науки и образование, маркетинга и рекламы.
Каждый третий респондент из Архангельской области считает, что новогодние каникулы должны быть сокращены. Причём чем старше опрошенный, тем скорее он согласен с тем, что надо сократить количество дней отдыха. Выше всего доля несогласных в сфере безопасности и среди топ-менеджеров (45% и 44% соответственно). Больше всего проголосовали за длинные выходные студенты, представители искусства и масс-медиа, сферы закупок, науки и образования, строительства и недвижимости.