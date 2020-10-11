Дежа вю по северному. 393 свежих COVID в Архангельской области

И снова про 393 случая суточного заражения коронавирусом в Поморье рассказал региональный оперштаб. Удивительное постоянство… напомним, такая же цифра была не далее, как в прошлый четверг.
В списке новых страдальцев:
- 91 архангелогородец;
- 52 жителя г. Новодвинска;
- 51 житель г. Северодвинска (двое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 49 жителей Каргопольского района;
- 44 жителя Няндомского района;
- 31 новый случай выявлен в Онежском районе;
- 18 — в Виноградовском районе;
- 17 — в г. Мирном;
- 15 — в г. Котласе и Котласском районе (14 и один новый случай соответственно);
- 10 — в Лешуконском районе;
- 8 — в Верхнетоемском;
- 4 — в Шенкурском;
- 3 — в Приморском районе.
Выздоровели 427.