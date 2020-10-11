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Дежа вю по северному. 393 свежих COVID в Архангельской области

И снова про 393 случая суточного заражения коронавирусом в Поморье рассказал региональный оперштаб. Удивительное постоянство… напомним, такая же цифра была не далее, как в прошлый четверг.

В списке новых страдальцев:

  • 91 архангелогородец; 
  • 52 жителя г. Новодвинска; 
  • 51 житель г. Северодвинска (двое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 49 жителей Каргопольского района; 
  • 44 жителя Няндомского района; 
  • 31 новый случай выявлен в Онежском районе; 
  • 18 — в Виноградовском районе; 
  • 17 — в г. Мирном; 
  • 15 — в г. Котласе и Котласском районе (14 и один новый случай соответственно); 
  • 10 — в Лешуконском районе; 
  • 8 — в Верхнетоемском; 
  • 4 — в Шенкурском;
  • 3 — в Приморском районе.

Выздоровели 427.

22 декабрь 15:23 | : Будни

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