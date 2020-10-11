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После критики Архангельск стали активно чистить от снега

Вечерние и утренние рейды показали, что на улицах Архангельска работает снегоуборочная техника и бригады рабочих.

 

Вчера на общегородской планерке и.о. заместителя главы города по инфраструктурному развитию Юрий Максимов раскритиковал организацию зимнего содержания, отвечает за которое Плесецкое дорожное управление. Сегодня ночью техника была выведена для проведения уборки.

 - Период оттепели необходимо по максимуму использовать для уборки накопившегося снега. Эта работа сейчас проводится, но по-прежнему есть жалобы от жителей на плохую очистку тротуаров. Например, по улице Победы, по Троицкому проспекту у первой поликлиники. Все сообщения мы берем на контроль и ставим задачу подрядчику устранить недочеты, - пояснил Юрий Максимов.

22 декабрь 12:26 | : Будни

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