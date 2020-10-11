Госдума разрешила открывать вытрезвители частным лицам

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.
В том числе и предпринимателям на основе государственно-частного партнерства.
И, как обычно, исключительно с заботой о здоровье и благополучии граждан.
Из пояснительной записки:
«…для оказания помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
Впрочем, есть и уточнение – при определении гражданина в данное заведение он в обязательном порядке должен быть осмотрен медработником, чтобы «исключить вероятность иного заболевания».
Судя по всему, прейскурант услуг будет разниться и определяться в конкретном месте.
Напомним, во времена советской власти вытрезвители считались одним из главных рассадников коррупции в правоохранительных органах.