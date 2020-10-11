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Госдума разрешила открывать вытрезвители частным лицам

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.

В том числе и предпринимателям на основе государственно-частного партнерства.

И, как обычно, исключительно с заботой о здоровье и благополучии граждан.

Из пояснительной записки:

«…для оказания помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Впрочем, есть и уточнение – при определении гражданина в данное заведение он в обязательном порядке должен быть осмотрен медработником, чтобы «исключить вероятность иного заболевания».

Судя по всему, прейскурант услуг будет разниться и определяться в конкретном месте.

Напомним, во времена советской власти вытрезвители считались одним из главных рассадников коррупции в правоохранительных органах.

22 декабрь 11:49 | : Будни

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