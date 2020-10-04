Коронавирус в Архангельской области: +388 за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 220 человек. А всего с начала пандемии вылечились 32 277 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
Общее число подтверждённых случаев заболевания составило 40 005.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 388 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 103 архангелогородца;
- 86 жителей Северодвинска (44 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 34 жителя Устьянского райна;
- 30 жителей Плесецкого района;
- 29 жителей Котласа и Котласского района (24 и пять новых случаев соответственно);
- 21 житель Новодвинска;
- 20 жителей Каргопольского района;
- 18 новых случаев выявлено в Вельском районе;
- 13 — в Пинежском;
- 12 — в Лешуконском;
- 8 — в Верхнетоемском;
- 7 — в Онежском;
- 3 — в Холмогорском районе;
- 2 — в Приморском районе;
- по 1 — в Коряжме и Коношском районе.