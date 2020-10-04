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Коронавирус в Архангельской области: +388 за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 220 человек. А всего с начала пандемии вылечились 32 277 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

Общее число подтверждённых случаев заболевания составило 40 005.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 388 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 103 архангелогородца; 
  • 86 жителей Северодвинска (44 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 34 жителя Устьянского райна; 
  • 30 жителей Плесецкого района; 
  • 29 жителей Котласа и Котласского района (24 и пять новых случаев соответственно); 
  • 21 житель Новодвинска; 
  • 20 жителей Каргопольского района; 
  • 18 новых случаев выявлено в Вельском районе; 
  • 13 — в Пинежском; 
  • 12 — в Лешуконском; 
  • 8 — в Верхнетоемском; 
  • 7 — в Онежском; 
  • 3 — в Холмогорском районе; 
  • 2 — в Приморском районе; 
  • по 1 — в Коряжме и Коношском районе.
21 декабрь 14:52 | : Будни

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