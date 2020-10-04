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Народный фронт проводит опрос «ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА»

С ноября 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 предусмотрен новый порядок обеспечения работников медицинских организаций и иных работников специальной социальной выплатой за оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В целях контроля за соблюдением порядка начисления указанных выплат ОНФ проводит специальный опрос, в рамках которого респондентам будет предложено ответить на вопросы об осведомленности о специальных социальных выплатах,
а также указать число смен и размер полученной социальной выплаты. Выплаты будут осуществляться ежемесячно за период работы с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. Данные специальные социальные выплаты заменили стимулирующие выплаты медработникам, которые осуществлялись по октябрь 2020 г. включительно.

Опрос пройдет с 21 по 26 декабря 2020 г., итоги исследования будут представлены Президенту Российской Федерации.

Заполнить анкету можно по ссылке:

https://nk.onf.ru/surveys/Payments_to_physicians_Stage-6

21 декабрь 14:37 | : Будни

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