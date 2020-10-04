Исполнение желаний. Как мудрая Мудриченко из Архангельской области стала миллионершей

Жительница Поморья Вера Мудриченко выиграла в «Русское лото» миллион рублей. Теперь она замахивается на миллиард.
Свой путь лотерейного миллионера Вера Геннадьевна начала еще в советское время. Тогда она выиграла в лотерею электрический чайник. В этот раз счастливый билет женщина купила в магазине у дома, когда готовилась к своему дню рождения. О победе любимица фортуны узнала при просмотре передачи.
— Зачеркнула последнее число в билете и сразу же подумала о своей мечте. Выигрыш в лотерею мне сейчас очень кстати. Я давно хотела переехать в новую квартиру, — делится женщина. Из желания ясно, что живет счастливица отнюдь не в областном центре…
Вера Геннадьевна сейчас на пенсии, но подрабатывает кухонным работником. Летом она ухаживает за садом, а зимой хлопочет по дому.
Победительница верит, что удача улыбнется еще раз, поэтому она продолжит покупать лотерейные билеты. Женщина с нетерпением ждет новогоднего тиража «Русского лото», в котором 1 января 2021 года будет разыгрываться более 2 миллиардов рублей. А пока она вместе с другими участниками на сайте выберимиллиард.рф проголосовала, как распределится баснословная сумма в 1 миллиард рублей.
— Я выбираю 5 призов по 100 миллионов и 50 - по 10 миллионов рублей. На такие внушительные суммы можно осуществить свои мечты, да еще и останется в качестве накоплений, — делится своими мыслями победительница.
* Фото публикуется с разрешения победительницы.