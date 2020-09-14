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Вахрушев: Потомки нас будут судить по количеству умерших

Такое пророческое заявление сделал зам. начальника регионального оперштаба по контролю за пандемией коронавируса и советник архангельского губернатора по социальным вопросам Артем Вахрушев в ходе традиционного брифинга, подводящего черту под еще одной прожитой неделей.

Он также с гордостью сообщил, что летальность в Поморье от китайской заразы значительно ниже, чем в целом по стране – 1.01.

Также в ходе дискуссии бывший зам губернатора по все тем же вопросам опроверг расхожее мнение, что оперштаб скрывает истинные масштабы пандемии, в частности, суточную заражаемость:

У нас есть совершенно прозрачная система. Мы настроены на показатели радикальной правды. Мы настроены, чтобы показывать всю информацию. И она у нас поступает быстрее, чем в других регионах.

Тем не менее, наблюдатели не перестают удивлять схожести цифр суточной заражаемости, держащуюся последние несколько недель вокруг 400 – то чуть больше, то чуть меньше. Подобную устойчивость показателей трудно объяснить и логикой, и теорией вероятности.

18 декабрь 16:05 | : Будни

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