COVID в Архангельской области пленил еще 395 северян

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 406 человек (всего 31 048), в то же время были выявлены 395 новых случаев инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 102 архангелогородца;
- 63 жителя г. Северодвинска (пятеро из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 55 жителей Каргопольского района;
- 37 жителей г. Котласа и Котласского района (27 и 10 новых случаев соответственно);
- 18 новых случаев выявлены в Плесецком районе;
- 17 — в Онежском;
- 11 — в Вельском;
- 10 — в Лешуконском;
- по 9 — в Виноградовском и Холмогорском районах;
- по 8 — в г. Новодвинске, а также в Красноборском и Верхнетоемском районах;
- 7 — в Вилегодском районе;
- 6 — в Устьянском и Приморском районах;
- по 5 — в городах Мирном и Коряжме, а также в Ленском и Няндомском районах;
- 1 — в Пинежском районе.