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COVID в Архангельской области пленил еще 395 северян

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 406 человек (всего 31 048), в то же время были выявлены 395 новых случаев инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 102 архангелогородца; 
  • 63 жителя г. Северодвинска (пятеро из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 55 жителей Каргопольского района; 
  • 37 жителей г. Котласа и Котласского района (27 и 10 новых случаев соответственно); 
  • 18 новых случаев выявлены в Плесецком районе; 
  • 17 — в Онежском; 
  • 11 — в Вельском; 
  • 10 — в Лешуконском; 
  • по 9 — в Виноградовском и Холмогорском районах; 
  • по 8 — в г. Новодвинске, а также в Красноборском и Верхнетоемском районах; 
  • 7 — в Вилегодском районе; 
  • 6 — в Устьянском и Приморском районах; 
  • по 5 — в городах Мирном и Коряжме, а также в Ленском и Няндомском районах; 
  • 1 — в Пинежском районе.
18 декабрь 15:26 | : Будни

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