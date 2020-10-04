Мегаполисы России: жизнь не без изъянов

Жители Красноярска и Челябинска больше всего озабочены вопросами экологии, жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы — менталитетом земляков. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 1000 респондентов из других городов-миллионников.
«Что нужно изменить в городе в первую очередь, чтобы жить в нем стало лучше?» — в каждом мегаполисе проблемы свои. Однако удивительной особенностью рейтинга насущных вопросов стала самокритичность россиян: достаточно большое число жителей мегаполисов считает, что в первую очередь людям нужно начать с себя: стать более отзывчивыми, дружелюбными, вежливыми по отношению к окружающим.
Работать над культурой населения чаще всего предлагают жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. В Челябинске и Красноярске необходимо улучшить экологию. Жители Ростова-на-Дону говорят о необходимости повышения качества медицинского обслуживания. Респонденты из Санкт-Петербурга и Уфы мечтают о смене климата.