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Группа «Аквилон» делом поддержала архангельских медиков

Коллектив группы «Аквилон» принял решение накануне нового года сделать праздничные подарки архангельским медикам.

 

Сегодня в Архангельской областной клинической больнице председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов вместе с коллегами передал руководству учреждения новогодние подарки для медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

- Наш дружный коллектив принял решение поддержать наших медиков, оказывающих помощь пациентам с этой страшной болезнью. Мы понимаем как им сложно сейчас, какая больная нагрузка на них ложится, и желаем им здоровья и успехов в следующем году, - говорит сотрудник Группы «Аквилон» Наталия Коротаевская.

Как рассказал главный врач АОКБ Игорь Петчин, сегодня в стационаре развернуто 425 коек для заболевших коронавирусом. В «красной зоне» трудятся более двухсот медработников.

- Количество пациентов меняется ежедневно. Кто-то выздоравливает и выписывается, кто-то поступает. С начала эпидемиологического периода в марте в больнице пролечено и выписано с выздоровлением более 2,5 тыс. человек, - отметил Игорь Петчин.

- Сегодня медики – на передовой борьбы с пандемией COVID.  Они спасают жизни людей, рискуя своей. Поэтому им особая благодарность и признательность. Вы - настоящие герои. Пусть ваши семьи встретят Новый год с радостью. Желаю всем сотрудникам областной больницы, всем архангельским медикам крепкого здоровья, счастья и победы над пандемией! – сказал Александр Фролов.

Все подарки будут вручены медикам, работающим в «красной зоне» Архангельской областной клинической больницы.

   

17 декабрь 16:08 | : Будни

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