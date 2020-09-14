+393. Заболеваемость COVID в Поморье снизилась… чуть-чуть

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заболели коронавирусом 393 человека.
Среди них:
- 134 архангелогородца;
- 62 жителя Северодвинска (шесть из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 47 жителей Новодвинска;
- 36 жителей Котласа и Котласского района (26 и 10 новых случаев соответственно);
- 20 новых случаев выявлено в Коряжме;
- 18 — в Красноборском районе;
- 16 — в Плесецком;
- 13 — в Онежском;
- 9 — в Приморском;
- По 8 — в Мирном и Вельском районе;
- 6 — в Устьянском районе;
- 5 — в Шенкурском и Няндомском районах;
- 4 — в Каргопольском;
- по 1 — в Холмогорском и Коношском районах.
Выздоровели за сутки 436.