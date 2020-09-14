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+393. Заболеваемость COVID в Поморье снизилась… чуть-чуть

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заболели коронавирусом 393 человека.

Среди них:

  • 134 архангелогородца; 
  • 62 жителя Северодвинска (шесть из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 47 жителей Новодвинска; 
  • 36 жителей Котласа и Котласского района (26 и 10 новых случаев соответственно); 
  • 20 новых случаев выявлено в Коряжме; 
  • 18 — в Красноборском районе; 
  • 16 — в Плесецком; 
  • 13 — в Онежском; 
  • 9 — в Приморском; 
  • По 8 — в Мирном и Вельском районе; 
  • 6 — в Устьянском районе; 
  • 5 — в Шенкурском и Няндомском районах; 
  • 4 — в Каргопольском; 
  • по 1 — в Холмогорском и Коношском районах.

Выздоровели за сутки 436.

17 декабрь 13:27 | : Будни

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