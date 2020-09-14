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Суточная статистика: Северодвинск снова попал в объятия COVID

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы коронавирусом 399 северян. Цифра привычная… но волнует Северодвинск.

Это видно из статистики территориальной заболеваемости, в которую вошли:

  • 158 архангелогородцев; 
  • 136 жителей Северодвинска (44 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 30 жителей Котласа и Котласского района (29 и один новый случай соответственно); 
  • 17 новых случаев выявлено в Устьянском районе; 
  • по 13 — в Приморском и Вельском районах; 
  • 8 — в Новодвинске, 
  • 7 — в Няндомском районе; 
  • по 6 — в Каргопольском и Онежском районах; 
  • 3 — в Коряжме; 
  • по 1 — в Мирном и Коношском районе.

Выздоровели 469 человек.

16 декабрь 16:13 | : Будни

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