Суточная статистика: Северодвинск снова попал в объятия COVID

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы коронавирусом 399 северян. Цифра привычная… но волнует Северодвинск.
Это видно из статистики территориальной заболеваемости, в которую вошли:
- 158 архангелогородцев;
- 136 жителей Северодвинска (44 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 30 жителей Котласа и Котласского района (29 и один новый случай соответственно);
- 17 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
- по 13 — в Приморском и Вельском районах;
- 8 — в Новодвинске,
- 7 — в Няндомском районе;
- по 6 — в Каргопольском и Онежском районах;
- 3 — в Коряжме;
- по 1 — в Мирном и Коношском районе.
Выздоровели 469 человек.