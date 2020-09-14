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Новый опрос ОНФ о качестве нашей жизни

ОНФ проводит опрос граждан с целью сбора их мнения об изменении основных показателей качества жизни за два прошедших года.

В опрос вошли вопросы, касающиеся условий проживания граждан, социальной инфраструктуры, здравоохранения и др. Его результаты будут представлены на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький отметил, что таких целей, согласно указу Президента, пять: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая трансформация:

Для нас важно мнение каждого жителя страны – как, на их взгляд, национальные проекты повлияли на нашу жизнь. В каждом регионе, в каждом городе или селе ситуация видится по-разному – без Ваших ответов мы не сможем узнать правды.

Эксперты ОНФ разработали анкету, в которую включены вопросы, характеризующие достижение национальных целей развития России в соответствии с указом Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» № 474 от 21 июля 2020 г.

Опрос проводится с 14 по 23 декабря и доступен по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/Indicators

16 декабрь 14:27 | : Будни

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